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'dan flaş taraftar kararı! Corona sonrası...

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan 'in akıbeti henüz netleşmedi. Ligin başlaması durumunda ise karşılaşmaların seyircisiz oynanması gündemde. İngiliz devi ise çarpıcı bir karara imza atmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, maçlar için 'seyircili oynanabilir' kararı çıksa bile yıl sonuna kadar taraftarlarına kapılarını kapayacak.

Giriş Tarihi: 4.5.2020 17:04 ABONE OL
Manchester United'dan flaş taraftar kararı! Corona sonrası...

Manchester United, stadının kapılarını 2021'e kadar kapatmayı planlıyor. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Premier Lig'in devam etmesi halinde Old Trraford'a yeni yıla kadar seyirci alınmayacak.

6 ay boyunca maçlarını seyircisiz oynamaya hazırlanan Kırmızı Şeytanlar'ın finansal direktörleri, kulübün sağlıklı bir pozisyonda kalabilmesi için çeşitli stratejiler oluşturma sürecinde.

En kötü senaryoya göre bu durum Şubat 2021'i bile geçebilir. Diğer Premier Lig takımları da stadyuma girişlerin aylar süreceğinin farkında.

United'ın finansal olarak daha güçlü görünmesine karşın bu süreç sonrası yaz transfer döneminde takımda yapılacak değişimlerden de vazgeçilecek. Zira Manchester United İcra Kurulu Başkanı Ed Woodward geçtiğimiz günlerde her zamanki gibi bir transfer dönemi yaşanmayacağını açıklamıştı.

Corona virüsü nedeniyle ilk etapta 13 Mart'tan 4 Nisan'a ertelenen Premier Lig, daha sonra süresiz askıya alınmıştı. (Ntvspor)

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Manchester United'dan flaş taraftar kararı! Corona sonrası...
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