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2016'da öldüğü açıklanan 'nın yaşadığı ortaya çıktı!

04 altyapısında yetişen ve 2016 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde geçirdiği sonrası öldüğü açıklanan için çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Kamba'nın ölmediği ve 'da işçi olarak çalıştığı ifade edildi. ismin öldüğü yalanını ise eşinin sigortadan para almak için söylediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 5.5.2020 12:59 Son Güncelleme: 5.5.2020 13:10 ABONE OL
2016'da öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın yaşadığı ortaya çıktı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin bir dönem altyapısında da forma giyen ve 2016 yılında ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın yaşadığı öğrenildi.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre öldüğü açıklanan ve futbol camiasını yasa boğan Hiannick'in, Almanya'nın Rhur bölgesinde bir enerji tedarikçisinde kimya teknisyeni olarak çalıştığı ortaya çıktı.

YALAN HABERİ ESKİ EŞİNİN YAYDIĞI İDDİA EDİLDİ
Kongolu futbolcunun öldüğü şeklindeki yalan haberi ise oyuncunun eski eşinin, hayat sigortasından yararlanmak için ortaya attığı ifade edildi.

Konu hakkında Alman savcı Anette Milk'in soruşturma yürüttüğü belirtilirken, Hiannick Kamba'nın şu anda tutuklu bulunduğu, eski eşinin de belgede sahtecilikten yargılanacağı kaydedildi. (Fotomaç)

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2016'da öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın yaşadığı ortaya çıktı!
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