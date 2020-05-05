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'nin gündemindeydi! Sözleşmesi feshedildi

Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nice, ara döneminde ile adı anılan 26 yaşındaki sol bek 'nin kiralık sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Danimarkalı oyuncu, bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi 'ya dönecek.

Giriş Tarihi: 5.5.2020 23:06 Son Güncelleme: 5.5.2020 23:07 ABONE OL
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Sözleşmesi feshedildi

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çok uğraştığı Riza Durmisi, kulübü Lazio'nun kararı sonrası Nice'e kiralanmıştı.

Danimarkalı sol bekin Fransa macerası kısa sürdü. Nice Kulübü, 26 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "Ocak ayı transfer döneminde Lazio'dan kiralanan Rıza Durmisi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüz, sol bek oyuncusu için satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti. Danimarkalı futbolcu, kulübümüzde kendisine verilen fırsatlar için zarif bir şekilde teşekkür etti ve iyi dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

Nice'te bekleneni veremeyen Riza Durmisi, Fransız ekibiyle 2 aylık süreçte 5 maça çıktı, asist veya gol katkısı yapamadı.

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Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Sözleşmesi feshedildi
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