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Mbappe'den örnek hareket! Ben Yedder

'nde (Ligue 1) corona virüsü nedeniyle iptal edildi. Sezonun gol kralı ise 'nin genç yıldızı olarak ilan edildi. Ancak Fransız yıldız bunun doğru olmadığını düşünüyor. İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 8.5.2020 23:36 Son Güncelleme: 8.5.2020 23:37 ABONE OL
Mbappe'den örnek hareket! Wissam Ben Yedder

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2019-2020 sezonunun gol kralı ilan edilen Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe, Monaco'da forma giyen Wissam Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirtti.

21 yaşındaki oyuncu, Twitter'dan yaptığı açıklamada tebrik mesajları için teşekkür ederek, "Ancak Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İki futbolcunun da 18'er golü bulunmasına rağmen, Ben Yedder'in 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle gol krallığı Mbappe'ye verilmişti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligler sonlandırılmış ve lider PSG şampiyon ilan edilmişti.

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Mbappe'den örnek hareket! Wissam Ben Yedder
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