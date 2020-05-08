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'in 'tan ettiği 'in sağ ayağında kırık tespit edildi

'in sezon başında Bundesliga ekibi 'tan 60 milyon karşılığında ettiği, Sırp futbolcu 'in ayağında kırık tespit edildi. İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 8.5.2020 21:04 Son Güncelleme: 8.5.2020 21:04 ABONE OL
Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'tan transfer ettiği Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, forvet oyuncusu Luka Jovic'in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Sırp futbolcunun sağ ayak topuk kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Jovic'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon avroya transfer edilen Luka Jovic, bu sezon Real Madrid'de forma giydiği 24 maçta 2 gol atabilmişti.

Real Madrid, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan antrenmanlara pazartesi günü yeniden başlayacak.

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Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'tan transfer ettiği Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi
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