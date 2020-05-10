Beckham o yıldızların peşinde!

MLS ekiplerinden İngiliz futbol efsanesi David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, yaklaşan transfer sezonu öncesinde muhtemel hamleleriyle manşetlerden düşmüyor.

Dış basında yer alan haberlere göre ABD temsilcisinin son olarak İspanyol devlerinde forma şansı bulmakta güçlük çeken Barcelona'lı Arturo Vidal ve Real Madrid'li Gareth Bale'i gündemine aldığı konuşulmaktaydı.

Ancak Sportif Inter Miami Direktörü Paul McDonough yaptığı açıklamayla bu söylentilere nokta koydu.

Kulübün transfer planlamasını netleştirme sürecinde olduğunu dile getiren McDonough, Vidal hamlesiyle ilgili olarak "Kendisi çok iyi ve tanınan bir oyuncu. Ancak halihazırda pek çok oyuncuyla temas halindeyiz. Dolayısıyla birtakım fırsatlar karşımıza çıktığı sürece biz de bunları gündemimize almayı sürdüreceğiz. Bu yazılanların bazıları sadece dedikodudan ibaret. Bazıları ise sadece ilgilenme aşamasında, ancak bunlar da bizim hedeflerimiz ya da finansal değerlerimizle uyuşmayabiliyor. Ortada çok fazla söylenti dolaşıyor ve sürekli bunlara bir cevap vermem gerekiyor. Pek çok oyuncunun isminin Miami ile anılıyor olması harika tabii, ancak biz yalnızca doğru hamleleri sonlandırmanın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bale transferine de değinen McDonough, "Gareth Bale de ilgilendiğimiz oyunculardan biri elbette. Kendisi sıra dışı bir futbolcu. Gerçek de olsalar, yalan da olsalar, tüm söylentilere karşılık vermem mümkün değil. Bale çok özel bir oyuncu, tıpkı bizim ilgilendiğimiz tüm oyuncuların olduğu gibi. Kadromuzda boşluklar var, dolayısıyla kulübümüz için doğru olan, hedeflerimizi, vizyonumuzu ve motivasyonumuzu tatmin eden her oyuncuyla görüşmeye açığız." sözlerini sarf etti.

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