Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe Türkiye E-Futbol Turnuvası'nda yarı finalde!

Real Madrid tarihinin en kötü 11'inde Fenerbahçe ve Galatasaray detayı!

Kulüpler ve beIN SPORTS iş birliğiyle düzenlenen Türkiye E-Futbol Turnuvası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray çeyrek finalde karşılaştı. Mücadelede yarı finale yükselen taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi temsil eden Ferdi Kadıoğlu, 84. dakika Vedat Muriqi'nin ayağından bulduğu golle takımını yarı finale taşıdı ve bir üst turda Kasımpaşa'nın rakibi oldu.Bir diğer yarı final karşılaşması ise Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor arasında olacak.