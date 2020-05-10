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'ı eleyen E-Futbol 'nda yarı finalde!

Kulüpler ve beIN iş birliğiyle düzenlenen E-Futbol 'nda ve karşılaştı. Turnuvada, Fenerbahçe adına , Galatasaray adına da Emre Akbaba mücadele etti.

Giriş Tarihi: 10.5.2020 14:17 ABONE OL
Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe Türkiye E-Futbol Turnuvası'nda yarı finalde!
Kulüpler ve beIN SPORTS iş birliğiyle düzenlenen Türkiye E-Futbol Turnuvası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray çeyrek finalde karşılaştı. Mücadelede yarı finale yükselen taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi temsil eden Ferdi Kadıoğlu, 84. dakika Vedat Muriqi'nin ayağından bulduğu golle takımını yarı finale taşıdı ve bir üst turda Kasımpaşa'nın rakibi oldu.

Bir diğer yarı final karşılaşması ise Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor arasında olacak.
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Galatasaray'ı eleyen Fenerbahçe Türkiye E-Futbol Turnuvası'nda yarı finalde!
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