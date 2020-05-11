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'den 'ya dev teklif

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada arayışlarına hız kazandıran 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük koltuğu için son dönemde Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın ismi öne çıksa da sarı lacivertli kulübün 'ya dev bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 18:18 Son Güncelleme: 11.5.2020 18:32 ABONE OL
Fenerbahçe'den Razvan Lucescu'ya dev teklif

Fenerbahçe'nin Razvan Lucescu'ya yaptığı teklif ortaya çıktı. Şu anda Al Hilal'i çalıştıran Rumen teknik adam için sarı lacivertlilerin dev bir teklif yaptığı aktarıldı.

Sport360.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şu şekilde;

"Al Hilal'in Rumen teknik direktörü Razvan Lucescu, kulübünde kalmayı tercih etti ve Fenerbahçe'yi reddetti. Öte yandan başarılı teknik direktör, önümüzdeki sezon sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlıyor.

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Al Hilal yönetimi, önümüzdeki dönem Lucescu'nun sözleşmesini yenileme kararı aldı ve gelecek planlamalarına başladı.

FENERBAHÇE'DEN DEV TEKLİF

Fenerbahçe, Razvan Lucescu'ya 4 milyon dolarlık teklif yaptı. Ayrıca, corona virüsü (koronavirüs) salgını olsa dahi bundan etkilenmeyecek bir kontrat önerdi. Öte yandan sarı lacivertliler, alınan her galibiyet için de 50 bin dolar vereceğini iletti."

BABASIYLA BERABER...

Bir diğer bilgi ise, Fenerbahçe'nin Mircea Lucescu'ya da Razvan Lucescu'ya danışman olması için teklif yaptı. Luce'ye de yılda 2 milyon dolar sabit ücret verebileceğini aktardı.

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Fenerbahçe'den Razvan Lucescu'ya dev teklif
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