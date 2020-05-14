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- iddiaları için flaş yanıt

Bu sezon yaşadığı hayal kırıklığını unutturmak için gelecek sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen ve corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle 'e verilen arada çalışmalarına hız kazandıran 'de İngiliz ekibi Reading'de oynayan 24 yaşındaki forvet 'ın ismi gündeme geldi. Reading Teknik Direktörü , konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 19:17 Son Güncelleme: 14.5.2020 19:18 ABONE OL
Fenerbahçe - George Puscas iddiaları için flaş yanıt

Reading Teknik Direktörü Mark Bowen, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen George Puscas için açıklamalarda bulundu.

Bowen, Fenerbahçe'den bir teklif olmadığını belirtirken, "Yöneticimiz Nigel Howe ile konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış. Bizim belirlediğimiz bir fiyat da yok, şu anda bir yere gitmiyor diyebiliriz. Herhangi bir teklif yok. Genç oyuncuların burada kalması, bizim için daha mantıklı olabilir" dedi.

PANCU: "FENERBAHÇE İÇİN ÇOK İYİ OLUR"
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Daniel Pancu, vatandaşı Puscas'ın adının Fenerbahçe ile anılmasını yorumlamış ve "Çok iyi bir transfer olur" ifadelerini kullanmıştı.

Emekli forvet Pancu açıklamasında, "Puscas, Türkiye'de oynayabilir çünkü henüz çok genç, güçlü ve önünde uzun bir gelecek var. Milli Takım'da düzenli gol atan bir oyuncu." diye konuşmuştu.

Reading'e 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki forvet, bu sezon takımı Reading ile 33 resmi maça çıktı. Puscas, bu maçlarda takımına 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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Fenerbahçe - George Puscas iddiaları için flaş yanıt
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