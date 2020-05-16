Barcelona Süper Lig’in yıldızının peşinde! Resmen duyurdu

Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir'den son dakika transfer açıklaması geldi. Emre, Beşiktaş'a gerçekleşmeyen transferini ve Barcelona iddiasını yanıtladı.

Radyospor'un canlı yayın konuğu olan Emre Demir, "Karantina günlerimi ailemle geçiriyorum. Kitap okuyorum, takip ettiğim diziler ve filmler var. Sık sık PlayStation'da FIFA oynuyorum." dedi.

'HEDEFİM AVRUPA'

Hedefinin Avrupa'da forma giymek olduğunu belirten Emre, "Şu anda psikolojik olarak bir sıkıntım yok. Fizik olarak biraz eksiğim var. Bu 1 aylık hazırlanma sürecinde eskiye döneceğiz. Robert Prosinecki çok iyi bir teknik adam bizlere de şans veriyor. Kariyer hedefim Avrupa'da forma giymek. 18 yaşından küçük olduğum için yurt dışına gidemiyorum. Gelecek yıl sonunda kulübümle oturup, konuşacağım." ifadelerini kullandı.

'BARCELONA TAKİP EDİYOR'

Barcelona'nın kendisini takip ettiğini söyleyen Emre Demir, "Barcelona'nın scout ekibi var. Bu scout ekibi birçok genç futbolcuyu takip ediyor, mutlaka beni de takip ediyorlardır. Barcelona gibi büyük kulüplere gitmek için çok çalışacağım. Barcelona altyapısına gittiğimde çok şaşırmıştım, o dönem 8-9 tane çim sahaları vardı. Altyapıya bakış açıları farklıydı, Barcelona altyapısında tüm her şey dört dört dörtlüktü." açıklamasında bulundu.

Kayserispor'dan direkt olarak Avrupa'ya transfer olmak istediğini ifade eden Emre, "Kayserispor'dan sonra direkt Avrupa'ya gitmek benim için çok iyi olur. Yurt içinden de bir takım olursa öncelik kulübüm Kayserispor'un menfaatidir. Şu anda Kayserispor'un futbolcusuyum, burada günlerim çok güzel geçiyor." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

7-8 yaşlarında Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmediğini anlatan Emre Demir, "7-8 yaşında Beşiktaş'ın altyapısına gitme durumum vardı, Beşiktaş'ın o dönemki başkanı 'Olmaz' demiş. Ben de memleketim Mersin'de çalışmalarıma devam ettim. Babam, Kayserispor'un beni istediğini söyledi, o dönem Recep Mamur ile Süleyman Hurma antrenmanda beni 10 dakika izlediler ve transferim gerçekleşti." diye konuştu.

'ADIMIN EMRE OLMASININ SEBEBİ BABAMIN EMRE BELÖZOĞLU SEVGİSİ'

İsminin Emre Belözoğlu'ndan dolayı Emre olduğunu ifade eden 16 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de en beğendiğim futbolcu Emre Belözoğlu, babam adımı Emre koyarken Emre Ağabey'den (Belözoğlu) dolayı koymuş. Türkiye'de takip ettiğim futbolcu ağabeylerim var. İrfan Can Ağabey'i(Kahveci) çok beğeniyorum. Dünya futbolunda Messi benim için çok ayrı bir yerde. Yurt dışında oynayan futbolcu ağabeylerim ile bir görüşmem olmadı. Onlar bizim gurur kaynağımız ben de inşallah bir gün Türkiye'nin bayrağını Avrupa'da dalgalandırmak istiyorum." dedi.