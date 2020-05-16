Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Darıca Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku

'nde corona virüsü şoku

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından 'nde bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.5.2020 19:28 Son Güncelleme: 16.5.2020 19:30 ABONE OL
Darıca Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku

Kulüp başkanı Arif Gülen, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Mayıs'ta kulüp olarak koronavirüs testi yaptırdıklarını belirterek, testlerin sonuçlandığını ve bir futbolcunun testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Tespitin ardından izolasyon, tedavi ve takip protokolleri gereğince testi pozitif çıkan oyuncunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tedaviye alındığını aktaran Gülen, "Takımımıza bu süreçte yeni test uygulanmış ve test sonuçları gelene kadar takımımız çalışmalarını durdurmuştur." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Darıca Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA