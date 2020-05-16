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Muriqi’nin yerini onunla dolduracak!

’de bu sezon da istediği başarılardan uzak kalan , gözünü şimdiden gelecek sezona çevirdi. Kanarya, ’nin olası satışı sonrasında yerini kiminle dolduracağının kararını da verdi. Fenerbahçe bu doğrultuda rotayı Hırvat ’e çevirdi.

Giriş Tarihi: 16.5.2020 09:44 ABONE OL
Fenerbahçe Muriqi’nin yerini onunla dolduracak!
Hırvatistan'da yayın yapan Bljesak, dün Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Fotomaç'ın derlediği habere göre birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriqi'nin yüksek bir bedelle satılması halinde sarı-lacivertlilerin Mirko Maric'i renklerine katacağı ileri sürüldü.

Hırvat ekibi Osijek ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.88 boyundaki forvet, bu sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 19 gol sevinci yaşadı. Bosna Hersek asıllı olan 24 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda gösterdiği performansla Hırvatistan'da öne çıkan isimlerden oldu.

Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 2 kez giyen Maric, kariyerinde Brijeg, Lokomotiv Zagreb, Videoton'da oynadı.
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Fenerbahçe Muriqi’nin yerini onunla dolduracak!
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