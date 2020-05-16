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Futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı!

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan ve ikinci liginde forma giyen futbolcuların sözleşmeleri 'a kadar uzatıldı. Danimarka Futbolcular Birliği'nin yaptığı açıklamada, anlaşmaya göre bu sezon sözleşmesi sona erecek isimlerin kontratlarının uzatıldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 16.5.2020 13:16 ABONE OL
Futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı!

Danimarka Futbolcular Birliği, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşmelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Danimarka Ligleri İşverenler Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşme süreleri 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Danimarka'da ligler, 28 Mayıs'ta yeniden başlayacak. Müsabakaların seyircisiz oynanacağı 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanması hedefleniyor.

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Futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı!
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