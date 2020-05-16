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: Futbol, bir terapi görevi görebilir

İtalyan teknik direktör , futbolun yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sürecinde bir terapi görevi görebileceğini söyledi. Futbolun insanların modunu yükselttiğini söyleyen Zola, "Futbol sadece yeniden canlanmanın değil normale dönüşün de sembolik bir göstergesi" dedi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.5.2020 18:30 ABONE OL
Gianfranco Zola: Futbol, bir terapi görevi görebilir

Zola, Corriere dello Sport'a verdiği demeçte, İtalya'da liglerin tamamlanmasını arzuladığını belirterek, "Sezona devam edilip edilmeyeceğini henüz bilmiyoruz ama umarım devam eder. Devam etmemesi adaletsizlik olur." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki belirsizlik ortamının sporu da ekonomik olarak etkilediğini kaydeden İtalyan teknik adam, süreci iyileştirme adına katkıda bulunmaları gerektiğini dile getirdi.

Salgın nedeniyle maçların ertelendiğini hatırlatan Zola, futbolu özlediklerini vurgulayarak, "Futbol, bir terapi görevi görebilir çünkü sizin modunuzu yükseltiyor. Futbol sadece yeniden canlanmanın değil normale dönüşün de sembolik bir göstergesi." yorumunu yaptı.

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Gianfranco Zola: Futbol, bir terapi görevi görebilir
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