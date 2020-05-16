Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig yeniden mi erteleniyor? Flaş iddia!

yeniden mi erteleniyor? Flaş iddia!

ekibi 'da forma giyen Rumen file bekçisi , ligin geleceğiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor gibi kulüplerde yeni corona virüsü (Covid-19) vakalarının çıktığını hatırlatan Lung, "13-14 Haziran'da başlayacağımızı söylediler ancak federasyonun tekrar ertelemek istediklerini duydum" dedi.

Giriş Tarihi: 16.5.2020 19:45 Son Güncelleme: 16.5.2020 19:47 ABONE OL
Süper Lig yeniden mi erteleniyor? Flaş iddia!

Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Rumen kaleci Silviu Lung, 12 Haziran'da yeniden başlayacağı duyurulan Süper Lig'le ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

"FEDERASYONUN ERTELEMEK İSTEDİĞİNİ DUYDUM"

Ülkesinin basınına konuşan Rumen file bekçisi, "13-14 Haziran'da başlayacağımızı söylediler ancak federasyonun (TFF) tekrar ertelemek istediklerini duydum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de vakalar ortaya çıktı. Erzurumspor'da 12 vaka ortaya çıktı. Burada birçok tartışma yaşanıyor. 'Bunun olacağını biliyorduk. Ortada bir risk var.' gibi yorumlar yapılıyor. Bence federasyon da bunun farkında. Sağlık her zaman önce gelir. Federasyon son olarak doğru kararı verecektir" dedi.


Silviu Lung

"3 KEZ TEST YAPTIRDIK"

30 yaşındaki kaleci, antrenman çalışmalarıyla ilgili ise, "Antremanlara 4 gün önce 8 kişilik üç grup halinde başladık. Tekrar test yaptırdık. tekrar başlayıp başlamayacağımızı göreceğiz. Şu ana kadar buna hayır derim. Geçen gün yaptırdığımız testlerin sonucunu bekliyoruz. Bu üç hafta içinde bize yapılan 3. testti" ifadesini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den lig iptali için flaş cevap! Son dakika: TFF liglerin başlama tarihlerini resmen açıkladı Ligleri oynatmazsak ciddi sıkıntılar yaşarız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig yeniden mi erteleniyor? Flaş iddia!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA