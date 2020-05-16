Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Virgil van Dijk'tan eski kulübüne destek

'tan eski kulübüne destek

İngiltere Premier Lig ekibi 'da forma giyen Hollandalı savunma oyuncusu , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle eski takımı 'e destek olmak için dört kombine bilet aldığını açıkladı. Van Dijk kombineleri, bilet almaya gücü yetmeyen taraftarlara çekilişle dağıtacağını duyurdu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.5.2020 19:22 Son Güncelleme: 16.5.2020 19:24 ABONE OL
Virgil van Dijk'tan eski kulübüne destek

28 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon için 4 kombine bilet satın aldım. Bu zor zamanda Groningen'e yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.

Virgil van Dijk, kombineleri bilet almaya gücü yetmeyen taraftarlara çekilişle dağıtacağını belirtti.

Hollanda'nın Willem II ve Groningen kulüplerinin altyapısından yetişen Van Dijk, 2011'de Groningen'de profesyonel olmuştu.

Groningen, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 9. sırada bulunuyordu.

Borussia Dortmund'dan 'sosyal mesafeli' gol sevinci

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Virgil van Dijk'tan eski kulübüne destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA