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'ye 20'lik golcü! Transfer planı hazır

Bu sezon oynadığı futbolla büyük hayal kırıklığı yaratan ve önümüzdeki sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen 'de corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi 'te forma giyen 20 yaşındaki forvet 'yu gündemine aldı. Fenerbahçe transfer için izleyeceği yol haritasını belirledi.

Giriş Tarihi: 17.5.2020 18:17 Son Güncelleme: 17.5.2020 18:24 ABONE OL
Fenerbahçe'ye 20'lik golcü! Transfer planı hazır

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, rotasını Almanya Bundesliga'da forma giyen gurbetçi golcüye çevirdi.

Sarı lacivertliler, sezonun sona ermesiyle beraber Vedat Muriqi'i yüksek bonservis rakamıyla satmayı planlarken, yerine birçok ismi düşünüyor. Bu isimlerden birinin de A Milli Futbol Takımı'mızın ve Schalke 04'ün formasını giyen Ahmed Kutucu olduğu öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Ahmed'in transferi için planını yaptı bile. Buna göre Alman temsilcisinin golcüsü, kiralık istenecek.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Ahmed Kutucu transferi için resmi girişimlere başladı.

Ahmed Kutucu, bu sezon Schalke 04 formasıyla 20 karşılaşmada yer alırken 3 gol kaydetti ve 2 asist üretti.

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Fenerbahçe'ye 20'lik golcü! Transfer planı hazır
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