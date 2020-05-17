Fenerbahçe'ye 20'lik golcü! Transfer planı hazır

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, rotasını Almanya Bundesliga'da forma giyen gurbetçi golcüye çevirdi.

Sarı lacivertliler, sezonun sona ermesiyle beraber Vedat Muriqi'i yüksek bonservis rakamıyla satmayı planlarken, yerine birçok ismi düşünüyor. Bu isimlerden birinin de A Milli Futbol Takımı'mızın ve Schalke 04'ün formasını giyen Ahmed Kutucu olduğu öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Ahmed'in transferi için planını yaptı bile. Buna göre Alman temsilcisinin golcüsü, kiralık istenecek.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Ahmed Kutucu transferi için resmi girişimlere başladı.

Ahmed Kutucu, bu sezon Schalke 04 formasıyla 20 karşılaşmada yer alırken 3 gol kaydetti ve 2 asist üretti.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti artıyor! İşte acı tablo

Pierre van Hooijdonk'tan Fenerbahçe yorumu! "Gelecek sezon..."

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Breziyalı yıldızı peşinde!