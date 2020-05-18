Almanya Bundesliga rekorla başladı

Bundesliga bu hafta sonu yeniden başladı. Corona virüsü nedeniyle ara verilen ligin yeniden dönüşünde statlara taraftar alınmadı.

Dünyada en fazla taraftar ortalaması önünde maçlarını oynayan Bundesliga takımlarını bu kez onlara gönül verenler televizyon karşısında yalnız bırakmadı. Maçları yayınlayan SKY Germany, cumartesi günü oynanan maçlara rekor ilginin olduğunu duyurdu. Aralarında Borussia Dortmund'un Schalke 04'ü 4-0 yendiği Ruhr derbisinin de olduğu maçları sadece Almanya'da 6 milyon kişi izledi. Bunun daha önce Cumartesi günkü izleme

rakamlarının iki katı olduğu bildirildi.



Ntvspor'da yer alan habere göre, sıkı önlemler altında başlayan Bundesliga, ilk hafta olumlu sinyaller verirken, dünya çapında da büyük ilgi gördü. Dünyada 70 ülke Bundesliga maçlarını yayınladı.

Bundesliga maçları konferans yayınla seyircilere aktarılırken, bazı taraftar grupları duruma tepki gösterdi. Bazı taraftarlar statlara maçların taraftarsız başlamaması yönünde sloganlar yazdı. Köln taraftarları stat dışına, "Kanepe yerine stadyum! Hayalet maçlara karşıyız" diye yazdı.

Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider diğer kulüplerin konuyla ilgili bilgi aldıklarını açıkladı ve "İspanya ve İngiltere'deki büyük kulüplerden telefonlar ve e-mail'ler aldık. Onların da bu durumu iyi organize etmemizi ve diğer liglerin de böylece başlamasını istediklerini biliyorum" dedi.

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