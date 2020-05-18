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'in eski yıldızı 'den kumar itirafı

'in eski yıldızı 'den şok bir itiraf geldi. Kariyerini ülkesinin Kopenhag takımında sürdüren ancak geçtiğimiz Ocak ayında bu kulüpten de ayrılarak takımsız kalan Bendtner, kumar ile ilgili şok ifadeler bulundu.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 13:13 Son Güncelleme: 18.5.2020 13:14 ABONE OL
Arsenal'in eski yıldızı Nicklas Bendtner'den kumar itirafı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in eski yıldız futbolcusu Nicklas Bendtner, kişiel yaşamına ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Kız arkadaşı Philine Roepstorff ile ülkesi Danimarka'da bir televizyon programı sunan eski golcü, 19 yaşında poker bağlımısı olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

Çok fazla para kaybettim, akıl dışı rakamlar... Kaç defa olduğunu söylemem çok zor ancak 6 milyon Euro'ya yakındı. Normalde kontrol edebildiğim bir şeydi ancak bazen Londra gecelerinde kötü bittiği de oluyordu. Şimdi o kadar çok harcamıyorum. Arada yaklaşık 15 Euro'luk bahisler yapıyorum.

32 yaşındaki Nicklas Bendtner, son olarak Kopenhag forması giymiş ve ocak ayından itibaren kulüpsüz kalmıştı. Yıldız golcü kariyerinde Arsenal, Sunderland, Juventus, Wolfsburg ve Rosenborg gibi takımların da formasını terletti. (Fotomaç)

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Arsenal'in eski yıldızı Nicklas Bendtner'den kumar itirafı
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