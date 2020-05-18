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İskoçya Ligi de tescil ediliyor! Corona virüsü...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünden dolayı Avrupa'nın önde gelen ülkeleri , ve ligleri tescil etme kararı aldı. Alınan son bilgiye göre bu ülkelerin ardından İskoçya'da da ligler tescil edilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.5.2020 11:56 ABONE OL
İskoçya Ligi de tescil ediliyor! Corona virüsü...

Avrupa'da futbol liglerinden iptal haberleri gelmeye devam ediyor. Fransa, Hollanda ve Belçika'dan sonra İskoçya'da da sezon bitiyor.

İskoçya'da yapılacak toplantı sonrası sezonun resmen bitirileceği ve lig lideri Celtic'in şampiyon ilan edileceği belirtildi.

Telegraph'ta yer alan haberde, İskoçya Premier Lig yönetimi, futbol federasyonu ve kulüpler arasındaki toplantının bitişiyle Celtic'in şampiyonluğunun duyurulacağı aktarıldı

Milliyet'in derlediği habere göre 30. haftada duran İskoçya Premier Lig'de Celtic, 80 puanla en yakın rakibi Rangers'ın 13 puan önünde lider konumdaydı. Böylece Celtic üst üste 9. kez lig şampiyonu olacak.

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İskoçya Ligi de tescil ediliyor! Corona virüsü...
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