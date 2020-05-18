İskoçya Ligi de tescil ediliyor! Corona virüsü...

Avrupa'da futbol liglerinden iptal haberleri gelmeye devam ediyor. Fransa, Hollanda ve Belçika'dan sonra İskoçya'da da sezon bitiyor.



İskoçya'da yapılacak toplantı sonrası sezonun resmen bitirileceği ve lig lideri Celtic'in şampiyon ilan edileceği belirtildi.



Telegraph'ta yer alan haberde, İskoçya Premier Lig yönetimi, futbol federasyonu ve kulüpler arasındaki toplantının bitişiyle Celtic'in şampiyonluğunun duyurulacağı aktarıldı



Milliyet'in derlediği habere göre 30. haftada duran İskoçya Premier Lig'de Celtic, 80 puanla en yakın rakibi Rangers'ın 13 puan önünde lider konumdaydı. Böylece Celtic üst üste 9. kez lig şampiyonu olacak.

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