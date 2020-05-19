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'den son dakika corona virüsü açıklaması

Medipol Kulübü; futbol A takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına her hafta rutin olarak uygulanan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı. Turuncu lacivertliler çalışmalarına iki grup halinde devam edecek.

Giriş Tarihi: 19.5.2020 21:47 Son Güncelleme: 19.5.2020 21:58 ABONE OL
Başakşehir'den son dakika corona virüsü açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü; A takım futbolcuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına her hafta rutin olarak uygulanan corona virüsü (Covid-19) testlerinin tamamının sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Açıklamada, takımın iki grup halinde çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız her hafta rutin uygulanan Kovid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir."

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Başakşehir'den son dakika corona virüsü açıklaması
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