Başakşehir'den son dakika corona virüsü açıklaması

Medipol Başakşehir Kulübü; A takım futbolcuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına her hafta rutin olarak uygulanan corona virüsü (Covid-19) testlerinin tamamının sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Açıklamada, takımın iki grup halinde çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız her hafta rutin uygulanan Kovid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir."