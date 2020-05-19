Galatasaray'dan açıklama! Mustafa Cengiz...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide kanamasından dolayı ameliyat oldu. Sarı kırmızılı takım Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir.

Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıylar duyurulur.



Galatasaray Spor Kulübü

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