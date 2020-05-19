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Başkanı dün mide kanamasından dolayı ameliyat oldu. Sarı kırmızılı takım Cengiz'in son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 19.5.2020 15:06 Son Güncelleme: 19.5.2020 15:20 ABONE OL
Galatasaray'dan açıklama! Mustafa Cengiz...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide kanamasından dolayı ameliyat oldu. Sarı kırmızılı takım Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir.

Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıylar duyurulur.

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Galatasaray'dan açıklama! Mustafa Cengiz...
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