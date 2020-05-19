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Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. , Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Tören boyunca sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Giriş Tarihi: 19.5.2020 10:10 ABONE OL
Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret etti!

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu önderliğindeki heyet Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Törende heyetin maske takması ve sosyal mesafe ile Aslanlı Yol'dan yürümesi dikkat çekti.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Anıtkabir vatandaşların ziyaretine kapalı olacak.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Kasapoğlu ve ve heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletin umudu olarak Samsun'dan başlattığınız İstiklal Mücadelesinin 101'inci yılını idrak ediyoruz. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz gençleriniz İstiklal ruhuna ve Cumhuriyetimize sadakatle sahip çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu ülkenin gençleri için çalışmaya devam ediyor. Sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu 19 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret etti!
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