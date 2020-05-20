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için resmi açıklama! ...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius ile yolların ayrılmasının ardından ismi ön plana çıktı. Montero'nun kulübün resmi kalecinin transferine dair açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 17:06 ABONE OL
Alvaro Montero için resmi açıklama! Beşiktaş...

Beşiktaş'ta flaş Alvaro Montero haberi... Karius ile yolların ayrılmasının ardından yeni kaleci arayışına giren siyah beyazlıların, Alvaro Montero ismi üzerinde durduğu iddia edilmişti.

Öte yandan Beşiktaş'ın, tecrübeli eldivenle anlaşma noktasına geldiği dahi belirtilirken, oyuncunun kulübü Tolima'dan konu ile ilgili resmi açıklama geldi.

Fotomaç'ın haberine göre kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu anda herhangi bir kulüple Montero transferi hakkında bir anlaşmanın olmadığı kaydedilirken, kendilerine gelen bir transfer teklifinin de olmadığı duyuruldu.

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Alvaro Montero için resmi açıklama! Beşiktaş...
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