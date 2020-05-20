Athletic Bilbao'nun yıldızı Aritz Aduriz futbolu bıraktı!

Kariyerinin büyük bölümünü Athltic Bilbao'da geçiren ancak Valencia, Mallorca gibi takımlarda da top koşturan İspanyol yıldız Aritz Aduriz, futbola veda ettiğini açıkladı. İspanya Milli Takımı'nda da 13 maçta forma giyen milli yıldız, bu karşılaşmalarda 2 gole imza attı. Aduriz, Bask milli takımı ile de 13 maçta 12 gollük performans gösterdi. Yıldız oyuncu 39 yaşına rağmen bu sezon 17 maçta forma giyip 1 de gol attı.

İşte Aritz Aduriz'in açıklamaları

"Zaman geldi, maalesef vücudum (artık yeter) dedi. Bir çok kez, (sen karar vermeden futbol seni bırakır) diye söyledim. Dün doktorlar ameliyat olmamı söylediler. Bugünün işini yarına bırakmamak gerekir. Günlük hayatımı en iyi şekilde normal yaşamam için kalçama protez takılacak."



"Maalesef çok daha zor ve acılı bir dönemden geçiyoruz. Telafisi olmayan acılar bırakan salgına karşı hepimiz mücadeleye deva etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişe etmeyin, bu sadece bir anektod."



"Hayal ettiğimiz sonları unutalım çünkü veda etmek için zamanımız olacak." diyerek, baştan sona "unutulmaz olan futbol kariyerini sonlandırdığını"

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