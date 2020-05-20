Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

Galatasaray; 20 Mayıs Çarşamba sabahı futbol takımı, teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara yapılan corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının tamamının negatif sonuçlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır.

Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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