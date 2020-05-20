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'tan bomba paylaşım! İddiaları yalanladı...

'da 'in yardımcılık görevini üstlenen, geçtiğimiz günlerde ise bu görevinden istifa eden , hesabından yaptığı paylaşımla kendisi hakkındaki iddiaları yalanladı.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 17:21 Son Güncelleme: 20.5.2020 17:22 ABONE OL
Hasan Şaş'tan bomba paylaşım! İddiaları yalanladı...

Galatasaray'da son günlerde üst üste ayrılıklar yaşanmıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş ve Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş görevinden istifa etmişti.

Hasan Şaş'ın bu ayrılığının ardından "Yabancı futbolcular veda mesajı göndermedi" iddiaları ortaya atılmış ve gündem olmuştu. Şaş sosyal medya hesabından konuyla alakalı yaptığı açıklamayla bu iddialara da yanıt verdi. Hasan Şaş, paylaştığı mesajda Galatasaray'da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır." ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş açıklamasının devamında "Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim." dedi.

İşte o mesaj...

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Hasan Şaş'tan bomba paylaşım! İddiaları yalanladı...
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