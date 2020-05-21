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'ta corona virüsü test sonuçları açıklandı

Milli oyuncu 'ın formasını giydiği (Serie A) ekibi , futbolculara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 21.5.2020 19:49 ABONE OL
Juventus'ta corona virüsü test sonuçları açıklandı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi.

Futbolculara yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.

İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

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Juventus'ta corona virüsü test sonuçları açıklandı
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