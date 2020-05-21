Juventus'ta corona virüsü test sonuçları açıklandı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, takımın küçük gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiği belirtildi.
Futbolculara yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı ve antrenmanların önümüzdeki günlerde büyük gruplar halinde yapılacağı kaydedildi.
İtalya'da takımların antrenmanlara başlamasına izin verilirken, ligin geleceğiyle ilgili kararın 28 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.İtalya Futbol Federasyonu'ndan flaş karar! Serie A... Serie A ekibi Lecce'den flaş maaş kararı! Oyuncularla anlaşma sağlandı