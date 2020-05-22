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derbisinde farklı tarife! Hertha Berlin 4-0 Union Berlin (MAÇ SONUCU)

'nın 27. hafta açılış maçı derbisine sahne oldu. Ev sahibi Hertha Berlin, Union Berlin'i 4-0'lık skorla devirdi. Hertha'ya galibiyeti getiren golleri Ibısevic, Lukebakio, Cunha ve Boyata kaydetti. Bu sonucun ardından Hertha Berlin puanını 34 yaparken, deplasman ekibi 30 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 22.5.2020 23:31 ABONE OL
Berlin derbisinde farklı tarife! Hertha Berlin 4-0 Union Berlin MAÇ SONUCU

Corona virüsü nedeniyle araya giren Bundesliga, yaklaşık 2 aylık aranın ardından geçen hafta başlamıştı. Almanya'da 27. hafta Berlin derbisiyle başladı.

Hertha Berlin'in sahasında Union Belin'i ağırladığı mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunm odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda ise adeta Hertha Berlin şov vardı. 51'de Ibısevic ile öne geçen ev sahibi, 1 dakika sonra Lukebakio ile farkı 2'ye çıkardı. 61'de Cunha skoru 3-0'a getirirken, 77'de Boyata son sözü söyledi ve mücadelenin sonucunu ilan etti.

4-0'lık galibiyetin ardından Hertha Berlin 34 puana yükselirken, Union Berlin ise 30 puanda kaldı.

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Berlin derbisinde farklı tarife! Hertha Berlin 4-0 Union Berlin (MAÇ SONUCU)
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