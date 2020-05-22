Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen sarı-kırmızılar, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Corona virüsü arasında transfer çalışmalarına hız veren Cimbom'da birçok yıldız futbolcu ile görüşme de gerçekleştiriliyor.
Transferde bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, bu nedenle sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yöneldi.
Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği ve sarı-kırmızılıların görüşme gerçekleştirdiği iki futbolcuda ise büyük bir sorun ortaya çıktı.
Ajansspor'un haberine göre, Emre Kılınç ve Mert Hakan transferi Sivasspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi. Şampiyonluk mücadelesi veren Sivas temsilcisi, Galatasaray'ı TFF'ye şikayet etmeyi planlıyor.
Yiğidolar, 2 oyuncusu ile protokol imzaladığı yönünde artan haberler üzerine sarı-kırmızılıları TFF'ye şikayet edecek.
Sivasspor'un şikayet gerekçesi ise Emre ve Mert Hakan'la görüşmek için kulüpten izin alınmamış olması.
TFF talimatlarına göre oyuncunun sözleşmenin bitmesine 6 ay kalsa bile alıcı kulübün bonservise sahip kulüpten izin alması gerekiyor. Avrupa'da ise böyle bir şart yok.
Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden bir yalanlama gelse bile Emre Kılınç cephesinden herhangi bir tepki gelmedi.
Galatasaray da iki oyuncu ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanlamadı. Sarı kırmızılılar bu iki transferde menajerlik ücreti ödememek için oyuncularla direkt temas kurdu. Menajerlik ödemesi oyuncuların alacağından, futbolcular tarafından yapılacak.