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'ın planları bozuldu! O kulüp 'ye şikayet edecek

Corona virüsü salgını nedeniyle 'e verilen arada çalışmalarını sürdüren 'ın, iki yıldız ismi kadrosuna kattığı iddia edilmişti. Prensipte anlaşma sağlandığı haberleri üzerine harekete geçen Süper Lig ekibi, sarı-kırmızılı kulübü 'ye şikayet etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.5.2020 22:28 Son Güncelleme: 22.5.2020 22:30 ABONE OL
Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

Bir yandan şampiyonluğu kovalayan , bir yandan da gelecek sezonun planlarını yapıyor.

Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen sarı-kırmızılar, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

Corona virüsü arasında çalışmalarına hız veren Cimbom'da birçok yıldız futbolcu ile görüşme de gerçekleştiriliyor.

Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

Transferde bonservis bedeli ödemek istemeyen , bu nedenle sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolculara yöneldi.

Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

'in ısrarla kadrosunda görmek istediği ve sarı-kırmızılıların görüşme gerçekleştirdiği iki futbolcuda ise büyük bir sorun ortaya çıktı.

Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek
Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

Sezon bitmeden iki yıldızla görüşmesi nedeniyle sarı-kırmızılılar 'ye şikayet edilecek...

Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

'da Yandaş ve Emre Kılınç'ın transferinde son dakika gelişmesi yaşandı.

Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

Ajansspor'un haberine göre, Emre Kılınç ve transferi ile 'ı karşı karşıya getirdi. Şampiyonluk mücadelesi veren Sivas temsilcisi, 'ye şikayet etmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

Yiğidolar, 2 oyuncusu ile protokol imzaladığı yönünde artan haberler üzerine sarı-kırmızılıları 'ye şikayet edecek.

Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

'un şikayet gerekçesi ise Emre ve 'la görüşmek için kulüpten izin alınmamış olması.

Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

talimatlarına göre oyuncunun sözleşmenin bitmesine 6 ay kalsa bile alıcı kulübün bonservise sahip kulüpten izin alması gerekiyor. Avrupa'da ise böyle bir şart yok.

Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

Yandaş'ın menajerinden bir yalanlama gelse bile Emre Kılınç cephesinden herhangi bir tepki gelmedi.

Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek

da iki oyuncu ile ilgili çıkan haberlerini yalanlamadı. Sarı kırmızılılar bu iki transferde menajerlik ücreti ödememek için oyuncularla direkt temas kurdu. Menajerlik ödemesi oyuncuların alacağından, futbolcular tarafından yapılacak.

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Galatasaray'ın planları bozuldu! O kulüp TFF'ye şikayet edecek
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