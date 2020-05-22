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Kulüplerden 'a geçmiş olsun mesajları

'da son yapılan corona virüsü testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin salgına yakalandığı duyuruldu. 2 ismin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kulüplerden Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajları geldi.

Giriş Tarihi: 22.5.2020 21:32 Son Güncelleme: 22.5.2020 21:44 ABONE OL
Kulüplerden Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajları

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin salgına yakalandığı duyuruldu. 2 ismin de tedavisine başlanırken, kulüplerden de Yeni Malatyaspor'a destek mesajları geldi.

İşte kulüplerin yayımladıkları mesajlar...

Galatasaray: "Corona virüsü testleri pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu ve kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz"

Erzurumspor: "Bir futbolcu ve bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıkan Malatyaspor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcu ve kulüp personeline acil şifalar diliyoruz."

Trabzonspor: "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda bir futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcu ve çalışanın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Sivasspor: "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yeni Malatyaspor Kulübü"

Beşiktaş: "Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."

Fenerbahçe: "Covid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."


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Kulüplerden Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajları
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