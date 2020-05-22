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Son dakika... 'da corona virüsü şoku! 2 isim pozitif çıktı

Son dakika... 'nin 'i 12 Haziran'da başlatacağını açıklamasının ardından idmanlara başlayan kulüpler sık sık corona virüsü testlerine de giriyor. Son yapılan test sonuçlarını açıklayan , 1 futbolcu ve 1 personelin salgına yakalandığını duyurdu. Sonuçları pozitif çıkan isimlerin tedavilerinin başladığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 22.5.2020 19:49 Son Güncelleme: 22.5.2020 20:06 ABONE OL
Son dakika... Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku! 2 isim pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor Kulübü'nde ikinci kez yapılan corona virüsü (Covid-19) testi sonucunda bir futbolcu ve kulüp çalışanında pozitif vakaya rastlanıldığı açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

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Son dakika... Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku! 2 isim pozitif çıktı
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