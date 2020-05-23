Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Seri'nin alternatifini buldu!

'nin alternatifini buldu!

'ın sezon başında İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nin takımda kalıp kalmayacağı belli değil. Sarı kırmızılı takım Seri'nin ayrılık ihtimaline karşı çalışmalarını yaptı. İşte Aslan'ın hedefindeki isim...

Giriş Tarihi: 23.5.2020 11:27 Son Güncelleme: 23.5.2020 11:29 ABONE OL
Galatasaray Seri'nin alternatifini buldu!

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren , listesinde dikkat çeken bir ismi dahil etti.

Galatasaray Seri'nin alternatifini buldu!

Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Jean Michael 'nin, gelecek sezonda 'da olması beklenmiyor.

Galatasaray Seri'nin alternatifini buldu!

Fas basınından Lions de l'Atlas Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yerine gelecek sürpriz ismi duyurdu...

Galatasaray Seri'nin alternatifini buldu!

'ın, 2012-2014 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen 'ın kardeşi 'ı listesine dahil ettiği ifade edildi.

Galatasaray Seri'nin alternatifini buldu!

Haberde, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'nin yerine, 'ın kadroya dahil edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Galatasaray Seri'nin alternatifini buldu!

Amrabat'ı, ocak ayı döneminde 'dan 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmış, akabinde de oyuncuyu yeniden Hellas Verona'ya kiralamıştı.

Galatasaray Seri'nin alternatifini buldu!

23 yaşındaki 'ın ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, 'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bildirildi. (Fotomaç)

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Seri'nin alternatifini buldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA