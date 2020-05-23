Galatasaray Seri'nin alternatifini buldu!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listesinde dikkat çeken bir ismi dahil etti.
Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Jean Michael Seri'nin, gelecek sezonda Galatasaray'da olması beklenmiyor.
Fas basınından Lions de l'Atlas Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yerine gelecek sürpriz ismi duyurdu...
Galatasaray'ın, 2012-2014 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat'ı listesine dahil ettiği ifade edildi.
Haberde, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Seri'nin yerine, Sofyan Amrabat'ın kadroya dahil edilmesinin beklendiği kaydedildi.
Fiorentina Amrabat'ı, ocak ayı transfer döneminde Hellas Verona'dan 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmış, akabinde de oyuncuyu yeniden Hellas Verona'ya kiralamıştı.
23 yaşındaki Sofyan Amrabat'ın Fiorentina ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bildirildi. (Fotomaç)