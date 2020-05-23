Yaklaşık 100 yıllık San Siro yıkılıyor

Milano'nun sembolik stadlarından San Siro'nun yıkılmasına ilişkin resmi izinlerim tamamlandı. Milan ve Inter kulüplerinin ortaklaşa kullandığı 1926'da açılan San Siro Stadı'nın yıkımına yakın zamanda başlanacağı açıklanırken her iki kulübün yeni stad yapımı için de tekliflerini İtalyan hükümetine yaptığı belirtildi. Yeni planlamaya göre Milan ve Inter kulüplerinin 60 bin kişilik yeni bir stadyum yapımı için 1 milyar 200 milyon Euro'luk kaynağa ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. İlk planlamalara göre yapılacak yeni stadı etrafında dükkanlar, sinema salonları ve alışveriş merkezleri yapılacak.



12 ay içinde tamamlanması planlanan ve 2024'te tamamlanması düşünülen stadyum İnter ve Milan'a 99 yıllığına kiralanacak. Milan belediye başkanı Beppe Sala San Sir'nun yıkımı ile ilgili, "Inter ve Milan'ın sundukları projeye soğuktum, ama şimdi olumlu buluyorum, çünkü çok fazla yeşil alan var ve San Siro bir şekilde yerinde kalıyor. Ayrıca, birçok sayıda spor alanı da halka kazandırılıyor. Bu açıdan güzel bir proje'' dediği ifade edildi.