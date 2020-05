Yeni Malatyasporlu Mina: Falcao’ya karşı oynamak zor

3 sezondur Yeni Malatyaspor forması giyen 1.90 boyundaki dev savunmacı Arturo Mina önemli açıklamalar yaptı: Sezonu en erken açan takımız. Gayet iyi bir ilk yarı geçirdik. Devre arasında takımdan ayrılanlar oldu. Oyun kuran, asist yapan ve goller atan Guilherme'nin yokluğunu hissettik. Keza Jahoviç de iyi bir forvet. Aslında sezonun ikinci yarısında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Ama bir türlü gol atma sorununu çözemedik.



''SERGEN YALÇIN VE EROL BULUT DAHA DA İYİ İŞLER YAPACAKLAR''

Eski hocalarım Sergen Yalçın ve Erol Bulut'un bana çok katkısı oldu. Erol Hoca sayesinde UEFA'ya gittik. Sergen Hoca ile de başarılı olduk. Malatyaspor'un tarihinde önemli izler bıraktılar. Hem Erol Hoca hem de Sergen Hoca daha da iyi işler yapacaklar.



Falcao dünya çapında bir isim. Oynadığı her takımda büyük işler yaptı. Falcao kalitesinde bir golcüye karşı oynamak her stoper için zordur. Boşuna bu seviyeye gelmedi ve Galatasaray'da daha başarılı olacak. Sadık (Çiftpınar) ile beraber oynadık, onu çok beğeniyorum. Sadık Fenerbahçe'ye transfer olmayı hak etti. Türk stoperlerden Merih'i biliyorum, zaten Juventus'un onu transfer etmesi kalitesini gösteriyor. Türk mutfağını görünce şaşırdım. Malatya'da çok lezzetli yemekler yiyorum. En ilgimi çeken baklava oldu. Baklava favorim.



Aralık ayında yüksekten düşen oğlu Ekvador'da yoğun bakıma alınmıştı. Son durumunu öğrenebilir miyiz?

Çocuğumun (Darius) durumu şükürler olsun ki iyi. Şu an hiçbir sorun yok. Teşekkür ediyorum.