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'dan bayram göndermesi! İmalı paylaşım...

Geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs 'ü Anma, Gençlik ve 'nı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile karıştıran , bu karışıklığa tepki gösterenlere hesabından yaptığı ironi ile cevap verdi. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 24.5.2020 11:16 ABONE OL
Arda Turan'dan bayram göndermesi! İmalı paylaşım...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın adını 'Çocuk Bayramı' olarak telaffuz eden Arda Turan'a bugün sosyal medya hesabından ironi yaparak, 'Kurban Bayramınız mübarek olsun' dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir kolej tarafından sosyal medyada videosu istenen Arda Turan, orucun da etkisiyle o gün bayramları karıştırarak, 'Çocuk Bayramını' kutlamıştı. Sosyal medyada bu paylaşımı büyük gündem olan Turan, bugün de ironi yaparak sevenlerinin bayramını kutladı. 33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı yerine, 'Kurban Bayramınız mübarek olsun' paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım...

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Arda Turan'dan bayram göndermesi! İmalı paylaşım...
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