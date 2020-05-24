Augsburg Schalke deplasmanında şov yaptı!

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Schalke 04 sahasında Augsburg'u konuk etti. Milli futbolcu Ozan Kabak'ın yedek kulübesinde başladığı mücadelede ilk gol 6. dakikada Löwen'le konuk takımdan geldi.

Ev sahibi takım soyunma odasına 1-0 mağlup girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Augsburg, farkı ikiye çıkaran golü 76'da Sarenren-Bazee ile buldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahneye çıkan Cordova skoru 3-0'a taşıdı ve Augsburg 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Schalke'de forma giyen bir diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu ise 56. dakikada Türk asıllı Suat Serdar'ın yerine oyuna dahil oldu.



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