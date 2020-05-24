Caner Erkin'den sert sözler! "Kariyerimi bitiren hoca..."

Amacının Inter gibi bir kulüpte düzenli olarak forma giymek ve kupalar kazanmak olduğunu, bu nedenle transfer olduğunu söyleyen Caner Erkin, "Bunun yanında Inter taraftarının tadını çıkarmak istiyordum. Mancini görevden ayrıldıktan sonra ben kalıp savaşmak istedim. Ancak göreve gelen Frank de Boer'un bana karşı tutumu hiç hoş değildi. Beni altyapıdan yeni çıkmış bir oyuncu gibi bıraktı. Bu durum da kabul edilemezdi.