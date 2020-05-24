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'den sert sözler! "Kariyerimi bitiren hoca..."

'ın milli yıldızı , İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Frank de Boer yüzünden Inter macerasının kısa sürdüğünü belirten deneyimli sol bek, Hollandalı teknik adam hakkında çok sert ifadeler kullandı. Öte yandan Caner, Frank de Boer'un Inter tarihinin en kötü hocalarından biri olduğunu da belirtti.

Giriş Tarihi: 24.5.2020 23:23 Son Güncelleme: 24.5.2020 23:36 ABONE OL
Caner Erkin'den sert sözler! Kariyerimi bitiren hoca...

'den 2016 yılında ayrıldıktan sonra 'nın en önemli kulüplerinden Inter ile anlaşan ancak yaşanan hoca değişikliğinin ardından umduğunu bulamayarak kısa bir süre sonra 'a gelen , Inter günleriyle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin'den sert sözler! Kariyerimi bitiren hoca...

Amacının Inter gibi bir kulüpte düzenli olarak forma giymek ve kupalar kazanmak olduğunu, bu nedenle olduğunu söyleyen , "Bunun yanında Inter taraftarının tadını çıkarmak istiyordum. Mancini görevden ayrıldıktan sonra ben kalıp savaşmak istedim. Ancak göreve gelen Frank de Boer'un bana karşı tutumu hiç hoş değildi. Beni altyapıdan yeni çıkmış bir oyuncu gibi bıraktı. Bu durum da kabul edilemezdi.

Caner Erkin'den sert sözler! Kariyerimi bitiren hoca...

Mancini beni sol kanatta oynatmak istiyordu ve sezon öncesinde oynanan tüm maçlarda şans tanımıştı. Bana çok güvendi. Gittiğine çok üzüldüm. Futbolda her şey olabilir. Ama Frank de Boer'in tutumu saygısızca ve kabaydı. Ben o ekibin bir parçası olmaktan dolayı gurur duydum.

Caner Erkin'den sert sözler! Kariyerimi bitiren hoca...

Gittiğimiz her yerde çok popülerdik. Tesisler çok özeldi ve çok mutluydum. Frank de Boer'un bana karşı neden böyle bir tutum sergilediğini hiç anlamadım. 'ya ayak bastığı günden itibaren hiçbir zaman planlarında yer almadım. Kişisel antrenörle takımdan ayrı olarak çalışmak zorunda kaldı. Tutumu, kariyerimi tamamen değiştirdi, Bununla ilgili bir açıklama bulamıyorum" şeklinde konuştu.

Caner Erkin'den sert sözler! Kariyerimi bitiren hoca...

Frank de Boer'un nasıl birisi olduğunu herkesin bildiğini söyleyen , "Inter gibi bir kulübe nasıl ulaştığını hala anlayamıyorum. Herkes onun tutumunun Inter'e ait olmadığını fark edebilirdi. Bana yaptıklarından sonra onun hakkında iyi bir fikrim olmadı ve asla da olmayacak" dedi.

Caner Erkin'den sert sözler! Kariyerimi bitiren hoca...

'in olduğu dönemde Inter forması giyen Fransız futbolcu Jonathan Biabiany'nin "Frank de Boer, Inter tarihinin en kötü koçu" sözleriyle ilgili olarak, "Ona tamamen katılıyorum, haklı" diyen Caner Erkin, "Inter'de geçirdiğim zaman kötü bir kişisel deneyime dönüştü. Kim bilir, belki bir gün yine Inter'de oynayabilirim.

Caner Erkin'den sert sözler! Kariyerimi bitiren hoca...

Gerçekten çok büyük hayallerim vardı ve sadece 2,5 ay takımda kalan bir teknik direktör yüzünden bu hayallerim yıkıldı. Yapacak bir şey yoktu ve bu durum dünyanın sonu değildi. Kariyerime en üst düzeyde devam etmek istiyordum. Inter taraftarlarına sevgi ve saygılarımı gönderiyorum" açıklamasını yaptı.

Caner Erkin'den sert sözler! Kariyerimi bitiren hoca...
Caner Erkin'den sert sözler! Kariyerimi bitiren hoca...
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Caner Erkin'den sert sözler! "Kariyerimi bitiren hoca..."
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