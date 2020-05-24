Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı

Brezilyalı futbolcu Deivid de Souza, 2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve adından çokça söz ettirmişti.
Sarı-lacivertli ekibin 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı çeyrek final başarısında Deivid, attığı gollerle ön plana çıkmıştı.
Lizbon'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Deivid De Souza, Kanarya'dan ayrıldıktan sonra önce Flamengo oradan da Coritiba'nın yolunu tutmuştu.
Brezilyalı futbolcu 2013/2014 sezonunun ardından aktif futbolculuk yaşantısını noktalamıştı.
Cruzerio'nun eski futbolcusu Deivid, yeni başkan Sergio Rodrigues'in ilk transferi olacak.
40 yaşındaki Deivid, Cruzerio'nun 2015-2016 yılında teknik ekibinde görev almıştı.