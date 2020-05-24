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Deivid de sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı

Bir dönem 'de forma giyen Brezilyalı eski yıldız futbolcu Deivid de 'nın yeni görevi belli oldu. Sarı-lacivertli formayla 'nde gören, şampiyonluğunun yanı sıra 2 defa da kaldıran deneyimli futbol adamı sportif direktör oluyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.5.2020 18:52 Son Güncelleme: 24.5.2020 19:17 ABONE OL
Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı

Brezilyalı futbolcu Deivid de , 2006-2010 yılları arasında forması giymiş ve adından çokça söz ettirmişti.

Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertli ekibin 2007-2008 sezonunda 'nde yakaladığı başarısında Deivid, attığı gollerle ön plana çıkmıştı.

Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı

Lizbon'dan 'ye olan Deivid De , Kanarya'dan ayrıldıktan sonra önce Flamengo oradan da Coritiba'nın yolunu tutmuştu.

Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı

Brezilyalı futbolcu 2013/2014 sezonunun ardından aktif futbolculuk yaşantısını noktalamıştı.

Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı

'nin eski yıldızlarından Deivid De 'nın yeni görevi belli oldu.

Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı

bsaınında yer alan habere Devid, Cruzeiro'da sportif direktörlük görevine getirilecek.

Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı

Cruzerio'nun eski futbolcusu Deivid, yeni başkan Sergio Rodrigues'in ilk transferi olacak.

Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı

40 yaşındaki Deivid, Cruzerio'nun 2015-2016 yılında teknik ekibinde görev almıştı.

Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı

Deivid, 'de 1 ve 2 şampiyonluğu yaşadı.

Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı
Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı
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Deivid de Souza sportif direktör oluyor! İşte yeni takımı
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