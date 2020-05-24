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'a Nijeryalı yıldız 'dan kötü haber!

Giriş Tarihi: 24.5.2020 07:42 Son Güncelleme: 24.5.2020 07:50 ABONE OL
Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle 'e de ara verilmişti.

Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!

Verilen arada çalışmalarını sürdüren 'da en çok merak edilen konu 'nun geleceği...

Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry 'nun performansından oldukça memnun kalmış, genç futbolcu şampiyonluktaki katkısıyla 'in gözüne girmişti.

Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!

Sezon başında İngiliz ekibinin, 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı Nijeryalı futbolcu Fransız ekibinde ise teknik direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini gösteremedi ve devre arasında yeniden sarı-kırmızılı takımın yolunu tuttu.

Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!

Gösterdiği yüksek performansla Cimbom'un yeniden kiralamak istediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!

Fotomaç'ın haberine göre Cimbom'a yine bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili şok bir haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!

MONACO'DAN FLAŞ KARAR
'ın Monaco'dan kiraladığı ve sezon sonunda kadrosunda tutmak istediği Henry için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!

'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry 'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!

TEKLİF REDDEDİLDİ
Yunan basınında yer alan habere göre; Monaco, Nijeryalı golcüyü sezon sonunda satmak istiyor ve 'ın 5 milyon euroluk teklifini reddetti.


Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!

KOŞUYA GİDEBİLİR
Haberde; 'un transferde avantajlı olduğu ve Monaco ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!

Henry bu sezon oynadığı 9 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!
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Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!
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