Galatasaray'a Nijeryalı yıldız Onyekuru'dan kötü haber!

Verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da en çok merak edilen konu Onyekuru'nun geleceği...
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun performansından oldukça memnun kalmış, genç futbolcu şampiyonluktaki katkısıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmişti.
Sezon başında İngiliz ekibinin, 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı Nijeryalı futbolcu Fransız ekibinde ise teknik direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini gösteremedi ve devre arasında yeniden sarı-kırmızılı takımın yolunu tuttu.
Gösterdiği yüksek performansla Cimbom'un yeniden kiralamak istediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fotomaç'ın haberine göre Cimbom'a yine bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili şok bir haber geldi. İşte detaylar...
MONACO'DAN FLAŞ KARAR
Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ve sezon sonunda kadrosunda tutmak istediği Henry Onyekuru için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
TEKLİF REDDEDİLDİ
Yunan basınında yer alan habere göre; Monaco, Nijeryalı golcüyü sezon sonunda satmak istiyor ve Galatasaray'ın 5 milyon euroluk teklifini reddetti.
KOŞUYA GİDEBİLİR
Haberde; Olympiakos'un transferde avantajlı olduğu ve Monaco ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.