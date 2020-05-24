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Testler negatif çıkarsa Riva'da kampa girecek!

Son alınan test sonuçlarında pozitif vakaların çıkması sonrası yeni bir karar aldı. Sarı-lacivertli ekip, 'nden 'ne geçmesi gündemde. 25 Mayıs Pazartesi günü yapılacak testler negatif çıkarsa, Fenerbahçe Riva'da kampa girecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.5.2020 19:15 Son Güncelleme: 24.5.2020 19:16 ABONE OL
Testler negatif çıkarsa Fenerbahçe Riva'da kampa girecek!

pazartesi sabahı Sancaktepe 'nde tüm takım ve personel olarak bir kez daha Covid-19 testinden geçecek.

Testler negatif çıkarsa Fenerbahçe Riva'da kampa girecek!

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in haberine göre, aynı günün akşam saatlerinde alınması beklenen test sonuçlarının negatif çıkması halinde salı sabahından itibaren 'nde kampa girilecek.

Testler negatif çıkarsa Fenerbahçe Riva'da kampa girecek!

'nin 'ndeki odaların çift kişilik olması ve tesisin bir bölümündeki tadilat nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Testler negatif çıkarsa Fenerbahçe Riva'da kampa girecek!

Riva'da futbolcular birer kişilik odalarda kalacak ve risk azaltılacak. Sarı-lacivertlilerin gündemine 'na gitme konusunun da geldiği, ancak zeminin temmuz ayına kadar hazır olmaması nedeniyle bu fikrin hayata geçmediği öğrenildi.

Testler negatif çıkarsa Fenerbahçe Riva'da kampa girecek!

Riva kampının pazar gününe kadar süreceği bildirildi.

Testler negatif çıkarsa Fenerbahçe Riva'da kampa girecek!
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Testler negatif çıkarsa Fenerbahçe Riva'da kampa girecek!
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