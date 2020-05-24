Testler negatif çıkarsa Fenerbahçe Riva'da kampa girecek!

Fenerbahçe pazartesi sabahı Sancaktepe Can Bartu Tesisleri'nde tüm takım ve personel olarak bir kez daha Covid-19 testinden geçecek.
Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir'in haberine göre, aynı günün akşam saatlerinde alınması beklenen test sonuçlarının negatif çıkması halinde salı sabahından itibaren TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde kampa girilecek.
Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ndeki odaların çift kişilik olması ve tesisin bir bölümündeki tadilat nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.
Riva'da futbolcular birer kişilik odalarda kalacak ve risk azaltılacak. Sarı-lacivertlilerin gündemine Topuk Yaylası'na gitme konusunun da geldiği, ancak zeminin temmuz ayına kadar hazır olmaması nedeniyle bu fikrin hayata geçmediği öğrenildi.
Riva kampının pazar gününe kadar süreceği bildirildi.