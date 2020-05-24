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'den flaş toplantı! Sağlık kurulu...

'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada ""ne ilişkin 18 Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptığı duyuruldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.5.2020 13:18 ABONE OL
TFF'den flaş toplantı! Sağlık kurulu...

FF Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin 18 Süper Lig Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptı.

TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren, UEFA'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı Sağlık Kurulu tarafından "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmelerin ardından kulüp doktorlarımızla karşılıklı görüş alışverişlerinin paylaşılması ile sona erdi.

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TFF'den flaş toplantı! Sağlık kurulu...
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