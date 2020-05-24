Yıldız isim için Avrupa'da savaş çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

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Yıldız isim için Avrupa'da savaş çıktı! ve ...

Son dakika haberleri... ve 'ın talip olduğu, sarı kırmızılı takımın teknik direktörü 'im "mutlaka alalım" dediği yıldız futbolcu için Avrupa'nın dev takımları da devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.5.2020 08:34 Son Güncelleme: 24.5.2020 08:39 ABONE OL
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Mohammed Kudus paylaşılamıyor!

Corona virüsü salgını sonrası futbolda da köklü değişiklikler yolda... Mali durumları olumsuz etkilenen kulüpler, harcamalarında daralmaya gidiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Mohammed Kudus paylaşılamıyor!

ve da yeni sezonun yapılanmasını yaparken bonservisi düşük isimlere yöneldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Mohammed Kudus paylaşılamıyor!

İki ezeli rakip zaman zaman aynı oyuncuya talip oluyor. Bunlardan biri de ...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Mohammed Kudus paylaşılamıyor!

Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için ve 'nin yanı sıra başka takımlar da devrede.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Mohammed Kudus paylaşılamıyor!

Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kudus için son olarak Rennes talip oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Mohammed Kudus paylaşılamıyor!

Haberde oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında; , Olympique Marsilya, Tottenham ve Inter de var denildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Mohammed Kudus paylaşılamıyor!

Genç oyuncuya 'nin, eski sportif direktör Damien Comolli döneminden beri bir ilgisi olduğu ifade edilirken, 'da ise 'in yönetime 'Mutlaka alın' diye rapor verdiği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Mohammed Kudus paylaşılamıyor!

MOHAMMED KUDUS KİMDİR?
2 Ağustos 2000 tarihinde Gana'nın Accra şehrinde dünyaya gelen Kudus, 1.77 boyunda ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Mohammed Kudus paylaşılamıyor!

Kariyerine 2017-18 sezonunda Right to Dream Academy'da başlayan Kudus, daha sonra sırasıyla Nordsjaelland Reserves ve Nordsjaelland takımlarında oynadı. Kudus bu sezon toplamda çıktığı 22 karşılaşmada 10 gol üretirken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Mohammed Kudus paylaşılamıyor!
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Yıldız isim için Avrupa'da savaş çıktı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
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