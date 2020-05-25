Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor!

'ın yeni adresi belli oluyor!

'ye sezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen ve gösterdiği umut verici performansla gelecek yıllara damga vurması beklenen için sürpriz bir talip daha çıktı. Genç kalecinin yeni durağı olabilir...

Giriş Tarihi: 25.5.2020 12:06 Son Güncelleme: 25.5.2020 12:07 ABONE OL
Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor!

'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna dahil ettiği , gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'mızın kaleci havuzunda kendisine yer bulmuştu.

Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor!

Genç eldiven, bu başarısı sonrasında kulüplerinin dikkatini iyiden iyiye çekerken, examinerlive.co.uk adlı internet sitesi, konu ile ilgili önemli bir haberi okuyucularına aktardı.

Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor!

Ada ekibi 'ın, 'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı duyurulan ve Fotomaç'ın derlediği haberin detayları şu şekilde;

Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor!

"Dean Henderson'un geleceği henüz bilinmiyor. , Henderson'u gelecek sezon takıma getiremedikleri taktirde, yerine önemli bir ismi istiyor.

Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor!

Wilder (Sheffield teknik direktörü) daha önce 'yi izledi. Bonservisi 'da bulunan Henderson, Sheffield'a dönmemesi halinde dümen 'a kırılacak.

Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor!

Genç kaleci, bu sezon 27 maçta görev aldı. Ülkesinin genç ve A forma giydi. Öte yandan 5 kez kalesini gole kapatan Altay'a Ajax da ilgi duyuyor."

Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay Bayındır'ın yeni adresi belli oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA