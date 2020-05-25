Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Hollandalı yıldıza 3 yıllık sözleşme

'tan flaş transfer harekatı! Hollandalı yıldıza 3 yıllık sözleşme

, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren siyah beyazlı ekip, Hollandalı oyuncuyu renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 25.5.2020 19:13 Son Güncelleme: 25.5.2020 19:15 ABONE OL
Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Hollandalı yıldıza 3 yıllık sözleşme

Süper Lig'de geride kalan 26 haftayı 44 puanla tamamlayan ve 5. sırada bulunan , corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Hollandalı yıldıza 3 yıllık sözleşme

Hollanda medyasına yansıyan haberlere göre , Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi 'ta forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 3 yıllık bir sözleşme teklifi yaptı.

Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Hollandalı yıldıza 3 yıllık sözleşme

'da kazandığı ücretten daha fazla bir bedel öneren 'ın ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Hollandalı yıldıza 3 yıllık sözleşme

LEROY FER KİMDİR?

5 Ocak 1990'da Hollanda'nın Zoetermeer kentinde dünyaya gelen , futbola altyapısında başladı.

Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Hollandalı yıldıza 3 yıllık sözleşme

Sırayla Norwich City ve QPR'da oynayan , 2016 yılında Swansea City'e transfer oldu. Daha sonra Galler ekibinden 'a geri dönen Fer'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Hollandalı yıldıza 3 yıllık sözleşme
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Hollandalı yıldıza 3 yıllık sözleşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA