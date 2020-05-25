Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Hollandalı yıldıza 3 yıllık sözleşme
Beşiktaş, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren siyah beyazlı ekip, Hollandalı oyuncuyu renklerine bağlamak için girişimlere başladı.
Giriş Tarihi: 25.5.2020 19:13Son Güncelleme: 25.5.2020 19:15ABONE OL
Süper Lig'de geride kalan 26 haftayı 44 puanla tamamlayan ve 5. sırada bulunan Beşiktaş, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
Hollanda medyasına yansıyan haberlere göre Beşiktaş, Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Feyenoord'ta forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Leroy Fer için 3 yıllık bir sözleşme teklifi yaptı.