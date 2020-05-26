Kötü haber geldi! "Elveda Cengiz..."

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport bu haberi "Elveda Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick" başlığı ile duyurdu. Fanatik'in derlediği habere göre İtalyan ekibi kaynak yaratmak için takımda bulunan 28 oyuncuyu 23'e indirmeyi planlıyor. Yıldız oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu futbolcuların başında ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder geliyor.