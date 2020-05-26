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Kötü haber geldi! "..."

Ülkemizde Altınordu altyapısından çıkan ve 'e olan , burada gösterdiği üstün performansın ardından devi 'nın yolunu tutmuştu. İtalyan basını Roma ve Cengiz hakkında bir haber kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 26.5.2020 09:17 Son Güncelleme: 26.5.2020 09:21 ABONE OL
Kötü haber geldi! Elveda Cengiz...

Ekonomik anlamda zor günler geçiren küçülmeye gidiyor. 120 milyon euroluk bir bütçeye ihtiyacı olan devinin , Kluivert ve Schick'i satmayı planladığı iddia edildi.

Kötü haber geldi! Elveda Cengiz...

'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport bu haberi "Elveda , Kluivert ve Schick" başlığı ile duyurdu. Fanatik'in derlediği habere göre ekibi kaynak yaratmak için takımda bulunan 28 oyuncuyu 23'e indirmeyi planlıyor. Yıldız oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu futbolcuların başında ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder geliyor.

Kötü haber geldi! Elveda Cengiz...

Ünder'in satışından 30 milyon euro kazanmayı hedefleyen , Justin Kluivert'ın transferinden 40 milyon euro, Leipzig'de kiralık olarak oynayan Patrik Schick'in transferinden de 29 milyon euro kazanmayı planlıyor.

Kötü haber geldi! Elveda Cengiz...

Gazete, 'in , ve 'den de taliplerinin olduğunu ekledi.

Kötü haber geldi! Elveda Cengiz...
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Kötü haber geldi! "Elveda Cengiz..."
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