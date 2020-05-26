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listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

'de gelecek sezondan itibaren yeni sportif direktör olacak. Kaptan, şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Yabancı kısıtlaması nedeniyle ağırlığı yerli isimlere verecek olan Fenerbahçe'de, Belözoğlu'nun listesi de ortaya çıktı. İşte genç ve tecrübeli isimlerden oluşan 14 isimlik o liste...

Giriş Tarihi: 26.5.2020 11:38 Son Güncelleme: 26.5.2020 11:43 ABONE OL
Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

'de başkan geçen hafta yaptığı açıklamada, transferde yerli oyuncularla ilgilendiklerini söylemişti. Fenerbahçe'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok ismi radarına aldığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre yönetimin ilk hedefi 'li .

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

21 MAÇTA 16 GOL ATTI

U21 'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

HER BÖLGEDEN İSİM VAR

Yönetim ayrıca 'den orta saha oyuncusu Levent Mercan, M'Gladbach'tan sağ bek Kaan Kurt, Mainz'dan kanat oyuncusu Erkan Eyibil ve Köln'den sol bek Erkan Akalp'i de yakın takipte.

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

hem futbolcular hem de kulüpleriyle kısa sürede temasa geçmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler'in listedeki isimlerden en az ikisini kadroya katmayı planladığı da belirlendi. Bütün alt yaş kategorilerinde Almanya formasını giyen , U21 'dan gelen teklifi kabul etmişti.

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

BÖLGE BÖLGE OPERASYON

Başkanı 'un söz ettiği yerli oyuncu operasyonunu yönetiyor. İşte bölge bölge Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimler...

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

YUNUS MALLI İÇİN İLK TEKLİF YAPILDI

Yeni sezona genç, dinamik ve maliyeti düşük bir kadroyla girmek isteyen , orta sahayı Alman ekolünden gelen isimlerle güçlendirmek için harekete geçti.

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

Bu sezonun devre arasında Wolfsburg'tan Union Berlin'e kiralanan 28 yaşındaki için Wolfsburg ile temas kuran Yönetimi, milli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralanması için teklifini yaptı.

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

da hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Kulübüm ile sözleşmem devam ediyor ancak Fenerbahçe neden olmasın? Zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bu süreci atlattıktan sonra sağlıklı kararlar verebiliriz" dedi.

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

SAVUNMA

, 'nun takımda görmeyi istediği isimlerin başında geliyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre, 23 yaşındaki stoperle ve kulübü Roma ile bizzat görüşecek.

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

CANER GİRİŞİMLERİ

Sol bekte ise Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan 'in 'ye dönmesi için girişimler başladı.

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

JOKER ADAY ALPASLAN

Bu bölge için bir diğer aday ise, birçok farklı pozisyonda oynayan Göztepeli .

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

EMRE, İRFAN'I İSTİYOR

Emre'nin Çubuklu formayla görmeyi en çok hayal ettiği oyuncu İrfan Can Kahveci. Tecrübeli oyuncu, İrfan'ın yeteneklerini ve gelişimini 'de oynadığı dönemde yakından gördü. , İrfan'ı mutlaka 'ye kazandırmak istiyor.

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

MAHMUT DA LİSTEDE

'den bir diğer takım arkadaşı Mahmut Tekdemir de listede.

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

GENÇLER'DEN 21'LİK BERAT

Kanarya ayrıca Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki yeteneği Berat Özdemir'in de peşinde.

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

TRANSFER ÇALIMI HEDEFİ

Adı Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, 'nin de radarında. Sarı- Lacivertliler, Muriç'te olduğu gibi Emre'yi de Aslan'ın elinden kapmaya çalışıyor. Her iki kanatta ve forvet arkasında oynayabilen Sivasspor'un 25 yaşındaki yıldızı sezon sonunda boşa çıkacak.

Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

AHMED İÇİN KİRALAMA PLANI

Sarı-Lacivertliler'in hücumdaki bir diğer hedefi ise 'nin Milli golcüsü Ahmed Kutucu. 20 yaşındaki forveti kiralamak için mesai harcanacak.

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Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim
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