Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Yunus Mallı da Fenerbahçe hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Kulübüm ile sözleşmem devam ediyor ancak Fenerbahçe neden olmasın? Zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bu süreci atlattıktan sonra sağlıklı kararlar verebiliriz" dedi.