Transfer listesi ortaya çıktı! Tam 14 isim

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç geçen hafta yaptığı açıklamada, transferde yerli oyuncularla ilgilendiklerini söylemişti. Fenerbahçe'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok ismi radarına aldığı ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre yönetimin ilk hedefi Hertha Berlin'li Muhammed Kiprit.
21 MAÇTA 16 GOL ATTI
U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
HER BÖLGEDEN İSİM VAR
Yönetim ayrıca Schalke'den orta saha oyuncusu Levent Mercan, M'Gladbach'tan sağ bek Kaan Kurt, Mainz'dan kanat oyuncusu Erkan Eyibil ve Köln'den sol bek Erkan Akalp'i de yakın takipte.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Fenerbahçe hem futbolcular hem de kulüpleriyle kısa sürede temasa geçmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler'in listedeki isimlerden en az ikisini kadroya katmayı planladığı da belirlendi. Bütün alt yaş kategorilerinde Almanya formasını giyen Muhammed Kiprit, U21 Milli Takımımız'dan gelen teklifi kabul etmişti.
BÖLGE BÖLGE OPERASYON
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un söz ettiği yerli oyuncu operasyonunu Emre Belözoğlu yönetiyor. İşte bölge bölge Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimler...
YUNUS MALLI İÇİN İLK TEKLİF YAPILDI
Yeni sezona genç, dinamik ve maliyeti düşük bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, orta sahayı Alman ekolünden gelen isimlerle güçlendirmek için harekete geçti.
Bu sezonun devre arasında Wolfsburg'tan Union Berlin'e kiralanan 28 yaşındaki Yunus Mallı için Wolfsburg ile temas kuran Fenerbahçe Yönetimi, milli futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralanması için teklifini yaptı.
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Yunus Mallı da Fenerbahçe hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Kulübüm ile sözleşmem devam ediyor ancak Fenerbahçe neden olmasın? Zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bu süreci atlattıktan sonra sağlıklı kararlar verebiliriz" dedi.
SAVUNMA
Mert Çetin, Emre Belözoğlu'nun takımda görmeyi istediği isimlerin başında geliyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre, 23 yaşındaki stoperle ve kulübü Roma ile bizzat görüşecek.
CANER GİRİŞİMLERİ
Sol bekte ise Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye dönmesi için girişimler başladı.
JOKER ADAY ALPASLAN
Bu bölge için bir diğer aday ise, birçok farklı pozisyonda oynayan Göztepeli Alpaslan Öztürk.
EMRE, İRFAN'I İSTİYOR
Emre'nin Çubuklu formayla görmeyi en çok hayal ettiği oyuncu İrfan Can Kahveci. Tecrübeli oyuncu, İrfan'ın yeteneklerini ve gelişimini Başakşehir'de oynadığı dönemde yakından gördü. Emre Belözoğlu, İrfan'ı mutlaka Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyor.
GENÇLER'DEN 21'LİK BERAT
Kanarya ayrıca Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki yeteneği Berat Özdemir'in de peşinde.
TRANSFER ÇALIMI HEDEFİ
Adı Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, Fenerbahçe'nin de radarında. Sarı- Lacivertliler, Muriç'te olduğu gibi Emre'yi de Aslan'ın elinden kapmaya çalışıyor. Her iki kanatta ve forvet arkasında oynayabilen Sivasspor'un 25 yaşındaki yıldızı sezon sonunda boşa çıkacak.
AHMED İÇİN KİRALAMA PLANI
Sarı-Lacivertliler'in hücumdaki bir diğer hedefi ise Schalke'nin Milli golcüsü Ahmed Kutucu. 20 yaşındaki forveti kiralamak için mesai harcanacak.