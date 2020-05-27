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'ın gizli transfer görüşmesi ortaya çıktı! Galatasaray derbisine geldi

’ın transfer çalışmalarına aylar öncesinden başladığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, martta görüştüğü Yunan orta saha 'ı seyircisiz oynanan Galatasaray maçına davet etti. İstanbul’daki buluşmanın olumlu geçtiği öğrenildi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 27.5.2020 00:43 Son Güncelleme: 27.5.2020 02:18 ABONE OL
Beşiktaş'ın gizli transfer görüşmesi ortaya çıktı! Galatasaray derbisine geldi

Gelecek sezon takım bütçesini büyük ölçüde daraltacak olan , transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürütüyor.

Beşiktaş'ın gizli transfer görüşmesi ortaya çıktı! Galatasaray derbisine geldi

Siyah-beyazlı idarecilerin, mart ayında Yunanistan'da AEK forması giyen ve kulübüyle görüşmede bulunduğu ortaya çıktı. Olumlu geçen ilk temasın ardından , tecrübeli orta sahayı Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Galatasaray derbisine davet etti.

Beşiktaş'ın gizli transfer görüşmesi ortaya çıktı! Galatasaray derbisine geldi

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Davete olumlu yanıt veren Yunan futbolcu, Türkiye'ye gelerek karşılaşmayı tribünden izledi. Taraflar İstanbul'da bir kez daha masaya oturdu. Buluşmanın çok olumlu ve samimi geçtiği belirtildi.

Beşiktaş'ın gizli transfer görüşmesi ortaya çıktı! Galatasaray derbisine geldi

Bu transferin haziran ayı içerisinde noktalanması bekleniyor. 1 Temmuz 2014 tarihinden bu yana AEK Atina forması giyen 28 yaşında ve 1.76 metre boyundaki Mantalos'un kulübüyle 30 Mayıs 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor

Beşiktaş'ın gizli transfer görüşmesi ortaya çıktı! Galatasaray derbisine geldi
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Beşiktaş'ın gizli transfer görüşmesi ortaya çıktı! Galatasaray derbisine geldi
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