Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

'FUTBOL HAYATLARINI FENERBAHÇE'DE NOKTALAMAK İSTİYORLAR!'

Süleyman Arat: 'Bir gerçek var ki hem Caner hem de Gökhan Gönül yakın temastalar ve Fenerbahçe'yi istiyorlar, futbol hayatlarını Fenerbahçe'de noktalamak istedikleri de çok açık.'