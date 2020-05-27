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Beşiktaşlı 'den ters köşe! ...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın Serie A ekibi Inter'den kadrosuna kattığı 'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belli değil ve ismi eski takımı ile de anılıyor. Ancak Erkin'in yeni takımı tüm camiasını ters köşe yapacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.5.2020 16:08 Son Güncelleme: 27.5.2020 16:12 ABONE OL
Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

Loris Karius'un 'ya giderek sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından Mohamed Elneny'nin de kulübe ihtar çekmesinin ardından 'ta yeni sezonun kadrosunun nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

1.3 milyon avroluk alacağını alamadığı gerekçesiyle yönetime ihtarname çeken 27 yaşındaki futbolcu, ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan 'ın elini bağladı.

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

'tan sezon başından bu yana 1.3 milyon Euro'luk alacağı bulunan Elneny, kulübe ihtarname çektikten sonra yöneticiler Mısırlı futbolcuya, 'Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz!' yanıtını verdi.

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, 'a ültimatom çekti.

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

Karius gibi takımdan ayrılabileceğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir.

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

CANER VE GÖKHAN İNDİRİMİ KABUL ETTİ
Bu doğrultuda sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan ve ikilisi, kulübü ekonomik anlamda daha fazla zor sokmamak adına kulüpte kalmak için maaş indirimini kabul edeceklerini yönetime iletmişlerdi.

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

FENERBAHÇE BEKLEMEDE
Her iki oyuncuyla ilgilenen yönetimi ise futbolculara herhangi bir teklif götürmeden önce iki ismin de Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmesini bekleme kararı almıştı.

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

CANER ERKİN'E SÜRPRİZ TALİP
yönetimi ve - ikilisinin yapacağı kritik zirve beklenirken, son dakika gelişmesi yaşandı ve Caner Erkin'e sürpriz bir talip çıktı.

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

PSV EINDHOVEN İSTİYOR
A Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'e 'nın dev kulübü talip oldu.

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

RICARDO RODRIGUEZ'İN ALTERNATİFİ
PSV'nin, 'in bonservisini alamaması halinde Beşiktaşlı yıldız için teklif yapacağı iddia edildi.

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

2 MİLYON AVROLUK TEKLİF
Devre arasında sarı-lacivertlilerin alamadığı 'i Milan'dan kiralayan , ekibinin Milan'a Rodriguez için 2 milyon euro teklif etti.

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

TEKLİFE HENÜZ CEVAP VERİLMEDİ
Ancak temsilcisinin henüz cevap alamadığı için alternatiflere yöneldiği bildirildi. PSV'nin listesinde 'in yer aldığı konuşuluyor...

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

NASIL AYRILMIŞLARDI?
'ın başkan olduğu dönemde uzun süre bekledikleri halde sözleşmeleri yenilenmeyen , 'a imza atmış, Caner de bedelsiz olduğu İtalyan kulübü İnter'de kampa katıldıktan sonra siyah-beyazlılara kiralanmıştı..

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

'FUTBOL HAYATLARINI FENERBAHÇE'DE NOKTALAMAK İSTİYORLAR!'
Süleyman Arat: 'Bir gerçek var ki hem Caner hem de yakın temastalar ve 'yi istiyorlar, hayatlarını Fenerbahçe'de noktalamak istedikleri de çok açık.'

Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...
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Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...
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