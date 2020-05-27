Beşiktaşlı Caner Erkin'den ters köşe! Fenerbahçe...

1.3 milyon avroluk alacağını alamadığı gerekçesiyle yönetime ihtarname çeken 27 yaşındaki futbolcu, ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ın elini bağladı.
Beşiktaş'tan sezon başından bu yana 1.3 milyon Euro'luk alacağı bulunan Elneny, kulübe ihtarname çektikten sonra yöneticiler Mısırlı futbolcuya, 'Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz!' yanıtını verdi.
Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, Beşiktaş'a ültimatom çekti.
Karius gibi takımdan ayrılabileceğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir.
CANER VE GÖKHAN İNDİRİMİ KABUL ETTİ
Bu doğrultuda sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ikilisi, kulübü ekonomik anlamda daha fazla zor sokmamak adına kulüpte kalmak için maaş indirimini kabul edeceklerini yönetime iletmişlerdi.
FENERBAHÇE BEKLEMEDE
Her iki oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe yönetimi ise futbolculara herhangi bir teklif götürmeden önce iki ismin de Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmesini bekleme kararı almıştı.
CANER ERKİN'E SÜRPRİZ TALİP
Beşiktaş yönetimi ve Gökhan Gönül - Caner Erkin ikilisinin yapacağı kritik zirve beklenirken, son dakika gelişmesi yaşandı ve Caner Erkin'e sürpriz bir talip çıktı.
PSV EINDHOVEN İSTİYOR
A Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e Hollanda'nın dev kulübü PSV Eindhoven talip oldu.
RICARDO RODRIGUEZ'İN ALTERNATİFİ
PSV'nin, Ricardo Rodriguez'in bonservisini alamaması halinde Beşiktaşlı yıldız için teklif yapacağı iddia edildi.
2 MİLYON AVROLUK TEKLİF
Devre arasında sarı-lacivertlilerin alamadığı Ricardo Rodriguez'i Milan'dan kiralayan PSV Eindhoven, Hollanda ekibinin Milan'a Rodriguez için 2 milyon euro teklif etti.
TEKLİFE HENÜZ CEVAP VERİLMEDİ
Ancak Hollanda temsilcisinin henüz cevap alamadığı için alternatiflere yöneldiği bildirildi. PSV'nin listesinde Caner Erkin'in yer aldığı konuşuluyor...
NASIL AYRILMIŞLARDI?
Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemde uzun süre bekledikleri halde sözleşmeleri yenilenmeyen Gökhan Gönül, Beşiktaş'a imza atmış, Caner de bedelsiz transfer olduğu İtalyan kulübü İnter'de kampa katıldıktan sonra siyah-beyazlılara kiralanmıştı..
'FUTBOL HAYATLARINI FENERBAHÇE'DE NOKTALAMAK İSTİYORLAR!'
Süleyman Arat: 'Bir gerçek var ki hem Caner hem de Gökhan Gönül yakın temastalar ve Fenerbahçe'yi istiyorlar, futbol hayatlarını Fenerbahçe'de noktalamak istedikleri de çok açık.'