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onayı verdi! ilk transferi bitiriyor...

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan, 'in onayıyla ilk ismi kadroya katmak üzere. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 13:33 Son Güncelleme: 28.5.2020 13:34 ABONE OL
Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...

gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.

Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...

Sarı Kırmızılı ekip yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürürken 'in de istediği futbolcuları gündemine almaya başladı.

Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...

'in daha genç ve dinamik bir kadro oluşturmak istediği ve yönetime istediği futbolcuların listesini verdiği ifade edildi.

Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...

sezon sonu sözleşmesi biten futbolcuların yerine daha genç isimleri etmek için çalışmalara resmen başladı.

Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...

'da sezon sonu birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Corona vrüs sonrası oluşan maddi zorluklar nedeniyle bütçede azalmaya gidecek sarı kırmızılı takımda yeni sezonun ilk yabancı transferi de bitmek üzere.

Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...

öncelikle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun boşluğunu doldurmak istiyor. Mariano, ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmıyor.

Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...

Brezilyalı oyuncunun futbol hayatını 'da sürdürmesi bekleniyor. , Mariano'nun boşluğunu yine bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor...

Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...

Diario AS' ın haberine göre, sarı-kırmızılıların 'in sağ beki Santiago Arias'ı etmek istediği iddia edildi. 2018 yazında PSV Eindhoven'dan 11 milyon euro karşılığında Atletico'ya transfer olan Arias, bu sezon kulübünde yalnızca 7 maçına çıkabildi.

Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...

Milliyet'in derlediği habere göre 'in sağ bek mevkiinde Şener Özbayraklı'dan ve Linnes'ten istediği verimi alamaması sonucu arayışa girdiği öğrenildi. Transferde 'ın şu an için nabız yokladığı, Arias için İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu aktarıldı.

Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...
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Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...
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