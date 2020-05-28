Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...

Milliyet'in derlediği habere göre teknik direktör Fatih Terim'in sağ bek mevkiinde Şener Özbayraklı'dan ve Linnes'ten istediği verimi alamaması sonucu arayışa girdiği öğrenildi. Transferde Galatasaray'ın şu an için nabız yokladığı, Arias için İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu aktarıldı.