Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray ilk transferi bitiriyor...

Sarı Kırmızılı ekip yoğun bir şekilde araştırmalarını sürdürürken Fatih Terim'in de istediği futbolcuları gündemine almaya başladı.
Fatih terim'in daha genç ve dinamik bir kadro oluşturmak istediği ve yönetime istediği futbolcuların listesini verdiği ifade edildi.
Fatih Terim sezon sonu sözleşmesi biten futbolcuların yerine daha genç isimleri transfer etmek için çalışmalara resmen başladı.
Galatasaray'da sezon sonu birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Corona vrüs sonrası oluşan maddi zorluklar nedeniyle bütçede azalmaya gidecek sarı kırmızılı takımda yeni sezonun ilk yabancı transferi de bitmek üzere.
Teknik direktör Fatih Terim öncelikle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun boşluğunu doldurmak istiyor. Mariano, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmıyor.
Brezilyalı oyuncunun futbol hayatını Brezilya'da sürdürmesi bekleniyor. Galatasaray, Mariano'nun boşluğunu yine bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor...
Diario AS' ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Atletico Madrid'in sağ beki Santiago Arias'ı transfer etmek istediği iddia edildi. 2018 yazında PSV Eindhoven'dan 11 milyon euro karşılığında Atletico'ya transfer olan Arias, bu sezon kulübünde yalnızca 7 La Liga maçına çıkabildi.
Milliyet'in derlediği habere göre teknik direktör Fatih Terim'in sağ bek mevkiinde Şener Özbayraklı'dan ve Linnes'ten istediği verimi alamaması sonucu arayışa girdiği öğrenildi. Transferde Galatasaray'ın şu an için nabız yokladığı, Arias için İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu aktarıldı.